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Грузия увеличила безвизовый срок для украинцев: детали

Грузия увеличила безвизовый срок для украинцев: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
231
Время на прочтение
1 мин
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Грузия увеличила безвизовый срок для украинцев: детали

Власти Грузии продлили срок пребывания для украинцев без виз.

Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Ранее украинцы могли находиться в Грузии в течение года, после чего нужно было пересечь границу и въехать в Грузию заново.

По данным ООН, в Грузии с начала войны в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины.

По данным неправительственных организаций, в Грузии трудоустроено всего 20% украинских беженцев. Еще 58% хотели бы работать, но по этому направлению нет специальной госпрограммы. При этом 69% имеют высшее образование, а 84% – имеют опыт.

Самой серьезной проблемой беженцы называют жилье из-за роста цен на аренду.

Также сразу после начала войны многие украинцы въехали в Грузию без необходимых документов, из-за чего не смогли воспользоваться всеми программами, предложенными государством.

Напомним, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в намерении перебросить войну на территорию его страны.

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Дата публикации
Просмотры
231
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