Грузия увеличила безвизовый срок для украинцев: детали

Власти Грузии продлили срок пребывания для украинцев без виз.
Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Об этом пишет издание "Новости-Грузия".
Ранее украинцы могли находиться в Грузии в течение года, после чего нужно было пересечь границу и въехать в Грузию заново.
По данным ООН, в Грузии с начала войны в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины.
По данным неправительственных организаций, в Грузии трудоустроено всего 20% украинских беженцев. Еще 58% хотели бы работать, но по этому направлению нет специальной госпрограммы. При этом 69% имеют высшее образование, а 84% – имеют опыт.
Самой серьезной проблемой беженцы называют жилье из-за роста цен на аренду.
Также сразу после начала войны многие украинцы въехали в Грузию без необходимых документов, из-за чего не смогли воспользоваться всеми программами, предложенными государством.
Напомним, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в намерении перебросить войну на территорию его страны.
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