Лукашенко раскритиковал белорусские беспилотники: требует "чего-то современного"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему не понравились те беспилотники, которые ему продемонстрировали военные. Он убежден, что они "должны быть более современными".

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко напомнил, что в октябре 2022 года ему на полигоне показали белорусский беспилотник.

"Но должен сказать, что это — не то, что сегодня нужно. Правильнее, это то, что нужно, но оно должно быть более современным. Ударные БПЛА мы делаем на низком уровне", — заявил диктатор.

Также Лукашенко потребовал от своих военных, чтобы те обратили внимание на РЭБ и ЗРК. Он заявил, что Беларусь начала разработку собственной ЗРК средней дальности и ракеты до нее.

Напомним, в октябре 2022 года Лукашенко посещал полигон в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотники белорусского производства и другую военную технику.

В воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", где дислоцируются самолеты РФ МиГ-31 и ДРЛВ А-50 ВКС, раздались два взрыва. Второй самолет, по данным белорусских мониторинговых групп, получил значительные повреждения. Ответственность за атаку взяли на себя белорусские партизаны.

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