Лукашенко розкритикував білоруські безпілотники: вимагає "чогось сучасного"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому не сподобались ті безпілотники, які йому продемонстрували військові. Він переконаний, що вони "повинні бути сучаснішими".

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко пригадав, що у жовтні 2022 року йому на полігоні показали білоруський безпілотник.

"Але мушу сказати, що це - не те, що сьогодні потрібно. Правильніше, це те, що потрібно, але воно має бути сучаснішим. Ударні БПЛА ми робимо на низькому рівні", - заявив диктатор.

Також Лукашенко почав вимагати від своїх військових, щоб ті звернули увагу на РЕБ та ЗРК. Він заявив, що Білорусь нібито почала розробку власної ЗРК середньої дальності та ракети до неї.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Лукашенко відвідував полігон у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотники білоруського виробництва та іншу військову техніку.

У неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", де дислокуються літаки РФ МіГ-31 та ДРЛВ А-50 ВКС, пролунало два вибухи. Другий літак, за даними, білоруських моніторингових груп, отримав значні пошкодження. Відповідальність за атаку взяли на себе білоруські партизани.

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