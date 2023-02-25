Подоляк про план Китаю щодо України: "Це не про мир, а про заморожування війни"

Пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Будь-який "мирний план", що передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України - це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду", - написав Подоляк.

Він додав, що позиція України є відомою - це відведення російських військ до кордонів 1991 року.

Нагадаємо, Китай оприлюднив так званий "мирний план", який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посиланням.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, як він оцінює позицію Китаю: "Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це непогано".

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