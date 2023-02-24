Китай рятує Путіна від поразки: експерти про "мирний план" КНР

Китай до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну презентував "мирний план" з 12 пунктів, що передбачає завершення бойових дій і перехід до переговорного процесу. Втім, в Україні і на Заході до плану КНР ставляться скептично, оскільки в ньому навіть не вказується, яка країна є агресором.

ТСН.ua зібрав ключові коментарі та думки експертів щодо мирних ініціатив КНР.

"Гра в миротворця"

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі всеукраїнського телемарафону звернув увагу на те, що Китай навіть не наважився назвати Росію агресором.

"Я думаю, це гра в миротворця. На жаль, нічого іншого ми не очікували. Китай навіть не наважується назвати це війною, називає це кризою. Вони навіть відмовляються чесно сказати, хто на кого напав - хто агресор, хто жертва. Яких конструктивних ідей можна від них очікувати? Він виступає проти односторонніх санкцій. А як можна бути без санкцій, коли є агресор, проти якого треба якимось чином діяти?" - наголосив експерт.

На його думку, "мирний план" може підготовлювати підгрунтя для того, "щоб Китай зробив якісь більш проросійські кроки - мабуть, надав допомогу, зокрема і зброєю".

"Вони можуть сказати - Захід і Україна відкинули наш мирний план, вони нас не слухають, продовжують накачувати Україну західною зброєю. Тому ми маємо підтримувати нашого стратегічного партнера Росію. Цей "мирний план" лише за назвою такий, призвести до реального миру він не зможе", - вважає Дубовик.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що "мирний план" покликаний врятувати президента Росії Володимира Путіна від поразки.

Як заявив ексголова МЗС, його "занепокоїв вигляд Путіна" після зустрічі з китайським дипломатом Ван Ї: "Він був не те, щоб піднесений, але все ж таки в якомусь гуморі. Коли Путін в гуморі, нам не має це подобатись".

"Інтерес Китаю на сьогоднішній день - щоб Росія не зазнала поразки. Це геополітичний інтерес, оскільки Китай вважає, що поразка Росії позбавить його молодшого партнера, якому немає куди подітися, оскільки, як в арабських казках, Путін стає "рабом лампи"... Росія вже фундаментально залежить від Китаю, причому не тільки в експорті енергоносіїв, але й ключовою резервною валютою там є юань. Тому за Китай сьогодні Путін буде триматися", - зазначив Клімкін.

За його словами, "Китай розуміє, що Росії немає куди подітися, і спробує це використати".

"Звичайно, позиція Китаю - стати гравцем - спрямована і на торгівлю з Заходом, і на покращення позицій в незахідному світі. Я думаю, що Китай буде будувати коаліцію партнерів навколо свого підходу", - додав він.

Реакція Заходу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає великої довіри, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення до України. Він нагадав, що КНР підписала угоду з Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

За словами Столтенберга, Альянс поки не бачить, щоб Китай передавав РФ летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому що це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - наголосив генсек.

В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися навіть завтра, оскільки це залежить лише від президента РФ.

"Перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй. Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дорікнула КНР за "дружбу із РФ".

"Ви повинні розглядати (китайський "мирний план" - ред) на певному тлі, і це те тло, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу (з Москвою - ред.) перед тим, як почалося вторгнення Росії до України", - сказала очільниця Єврокомісії.

12 пунктів "мирного плану" Китаю

Мирний план КНР складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення. Зокрема, це:

1. Повага до суверенітету всіх країн.

"Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного товариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати".

2. Відмова від менталітету "холодної війни".

"Безпека країни не повинна досягатися коштом інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого розв'язання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Усі сторони повинні протистояти прагненню до власної безпеки ціною безпеки інших, запобігати блоковій конфронтації та працювати разом заради миру та стабільності на Євразійському континенті".

3. Припинення бойових дій.

"Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і проявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи чи навіть виходу з-під контролю. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню".

4. Відновлення мирних переговорів.

"Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи. Слід заохочувати та підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Міжнародне товариство має залишатися відданим правильному підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні".

5. Вирішення гуманітарної кризи.

"Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні ґрунтуватися на принципах нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не повинні бути політизовані. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а також повинні бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із зон конфлікту. Необхідно докласти зусиль для збільшення гуманітарної допомоги відповідним районам, покращення гуманітарних умов і забезпечення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу з метою запобігання гуманітарній кризі більшого масштабу. Необхідно підтримати ООН у виконанні координаційної ролі в спрямуванні гуманітарної допомоги в зони конфлікту".

6. Захист цивільного населення та військовополонених.

"Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови".

7. Підтримання безпеки атомних електростанцій.

"Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію з ядерної безпеки (CNS), і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у виконанні конструктивної ролі у сприянні безпеці мирних ядерних установок".

8. Зниження стратегічних ризиків.

"Не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин".

9. Сприяння експорту зерна.

"Усі сторони мають повністю й ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати ООН у відіграванні важливої ролі в цьому відношенні. Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи".

10. Припинення односторонніх санкцій.

"Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих ООН".

11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання.

"Усі сторони повинні щиро підтримувати чинну світову економічну систему та протидіяти використанню світової економіки як інструменту чи зброї в політичних цілях. Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти її зриву міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки".

12. Сприяння постконфліктній відбудові.

"Міжнародне товариство має вжити заходів для підтримки постконфліктної реконструкції в зонах конфлікту. Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях", - йдеться у повідомленні.

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