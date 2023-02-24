Китай спасает Путина от поражения: эксперты о "мирном плане" КНР

Китай к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину представил "мирный план" из 12 пунктов, предусматривающий завершение боевых действий и переход к переговорному процессу. Впрочем, в Украине и на Западе к плану КНР относятся скептически, поскольку в нем даже не указывается, какая страна является агрессором.

ТСН.ua собрал ключевые комментарии и мнения экспертов насчет мирных инициатив КНР.

"Игра в миротворца"

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире всеукраинского телемарафона обратил внимание на то, что Китай даже не решился назвать Россию агрессором.

"Я думаю, это игра в миротворца. К сожалению, ничего другого мы не ожидали. Китай даже не решается назвать это войной, называет это кризисом. Они даже отказываются честно сказать, кто на кого напал – кто агрессор, кто жертва. Каких конструктивных идей можно от них ожидать? Он выступает против односторонних санкций. А как можно быть без санкций, когда есть агрессор, против которого надо каким-то образом действовать?", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, "мирный план" может подготавливать почву для того, чтобы Китай сделал какие-то более пророссийские шаги — вероятно, оказал помощь, в том числе и оружием".

"Они могут сказать – Запад и Украина отвергли наш мирный план, они нас не слушают, продолжают накачивать Украину западным оружием. Поэтому мы должны поддерживать нашего стратегического партнера Россию. Этот "мирный план" только по названию такой, привести к реальному миру он не сможет", – считает Дубовик.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ТСН.ua выразил мнение, что "мирный план" призван спасти президента России Владимира Путина от поражения.

Как заявил экс-глава МИД, его "обеспокоил вид Путина" после встречи с китайским дипломатом Ван И: "Он был не то, чтобы воспрявший, но все же в каком-то настроении. Когда Путин в настроении, нам не должно это нравиться".

"Интерес Китая на сегодняшний день — чтобы Россия не потерпела поражение. Это геополитический интерес, поскольку Китай считает, что поражение России лишит его младшего партнера, которому некуда деваться, поскольку, как в арабских сказках, Путин становится "рабом лампы"... Россия уже фундаментально зависит от Китая, причем не только в экспорте энергоносителей, но и ключевой резервной валютой там является юань. Поэтому за Китай сегодня Путин будет держаться", — отметил Климкин.

По его словам, "Китай понимает, что России некуда деваться, и попытается это использовать".

"Конечно, позиция Китая – стать игроком – направлена и на торговлю с Западом, и на улучшение позиций в незападном мире. Я думаю, что Китай будет строить коалицию партнеров вокруг своего подхода", – добавил он.

Реакция Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет большого доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину. Он напомнил, что КНР подписала соглашение с Путиным всего за несколько дней до вторжения.

По словам Столтенберга, Альянс пока не видит, чтобы Китай передавал РФ летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому что это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", — подчеркнул генсек.

В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может закончиться даже завтра, поскольку это зависит только от президента РФ.

"Первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападала на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен упрекнула КНР в "дружбе с РФ".

"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" – ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой – ред.) перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала глава Еврокомиссии.

12 пунктов "мирного плана" Китая

Мирный план КНР состоит из 12 пунктов, специально подготовленных в Пекине к годовщине вторжения. В частности, это:

1. Уважение к суверенитету всех стран.

"Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного общества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и одинаковое применение международного права, а двойные стандарты следует исключать".

2. Отказ от менталитета "холодной войны".

"Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Все стороны должны противостоять стремлению к собственной безопасности ценой безопасности других, предотвращать блоковую конфронтацию и работать вместе ради мира и стабильности на Евразийском континенте".

3. Прекращение боевых действий.

"Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня".

4. Возобновление мирных переговоров.

"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса для возобновления переговоров. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении".

5. Разрешение гуманитарного кризиса.

"Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны основываться на принципах нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны быть политизированы. Безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена, а также должны быть созданы гуманитарные коридоры Необходимо поддержать ООН в выполнении координационной роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликта".

6. Защита гражданского и военнопленных.

"Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией, и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия".

7. Поддержание безопасности атомных электростанций.

"Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности (CNS), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в исполнении конструктивной роли в содействии безопасности мирных ядерных установок".

8. Снижение стратегических рисков.

"Нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Угрозе или использованию ядерного оружия следует противостоять. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Китай выступает против исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия за любой каких обстоятельств".

9. Содействие экспорту зерна.

"Все стороны должны полностью и эффективно сбалансировано реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в играх важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества по глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает возможное решение глобального продовольственного кризиса".

10. Прекращение односторонних санкций.

"Односторонние санкции и максимальное давление не могут решать вопрос; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных ООН".

11. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

"Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и противодействовать использованию мировой экономики как инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и предотвратить его срыв международного сотрудничества в энергетике, финансах, торговле продовольствием и транспортировке возобновление глобальной экономики".

12. Содействие постконфликтному восстановлению.

"Международное сообщество должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях".

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