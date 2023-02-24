Пекін вибрав дружбу з РФ: в ЄС прокоментували "мирний план" Китаю щодо закінчення війни

ЄС, розглядаючи документ КНР щодо мирного закінчення війни, звернуть увагу на дружні відносини Китаю та Росії, наголосили очільника ЄК.

В Європейському союзі відреагували на так званий "мирний план" Китаю, який нібито може завершити війну в Україні. У цьому контексті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн дорікнула КНР за "дружбу із РФ".

Це вона європейська політикиня сказав під час візиту до Естонії у п'ятницю, 24 лютого, передає The Guardian.

Вона наголосила, ЄС, розглядаючи документ КНР щодо мирного закінчення війни, звернуть увагу на дружні відносини Китаю та Росії.

"Ви повинні розглядати (китайський "мирний план" - ред) на певному фоні, і це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу (з Москвою - ред.) перед тим, як почалося вторгнення Росії до України", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Китайський "мирний план" закінчення війни в Україні

У річницю вторгнення Росії на на сайті китайського МЗС опублікували текст "мирного плану", який складався із 12 пунктів. Зокрема:

повага до суверенітету всіх країн. відмова від менталітету "холодної війни". припинення бойових дій. відновлення мирних переговорів. вирішення гуманітарної кризи. захист цивільного населення та військовополонених. підтримання безпеки атомних електростанцій. зниження стратегічних ризиків. сприяння експорту зерна. припинення односторонніх санкцій. підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання. сприяння постконфліктній відбудові.

Тим часом експерти переконані, що якщо Китай займе позицію Росії – буде світова війна.

Китай представив мирний план завершення війни Росії проти України: що з ним не так