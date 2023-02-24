Пекін вибрав дружбу з РФ: в ЄС прокоментували "мирний план" Китаю щодо закінчення війни

ЄС, розглядаючи документ КНР щодо мирного закінчення війни, звернуть увагу на дружні відносини Китаю та Росії, наголосили очільника ЄК.
В Європейському союзі відреагували на так званий "мирний план" Китаю, який нібито може завершити війну в Україні. У цьому контексті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн дорікнула КНР за "дружбу із РФ".
Це вона європейська політикиня сказав під час візиту до Естонії у п'ятницю, 24 лютого, передає The Guardian.
Вона наголосила, ЄС, розглядаючи документ КНР щодо мирного закінчення війни, звернуть увагу на дружні відносини Китаю та Росії.
"Ви повинні розглядати (китайський "мирний план" - ред) на певному фоні, і це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу (з Москвою - ред.) перед тим, як почалося вторгнення Росії до України", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.
Китайський "мирний план" закінчення війни в Україні
У річницю вторгнення Росії на на сайті китайського МЗС опублікували текст "мирного плану", який складався із 12 пунктів. Зокрема:
- повага до суверенітету всіх країн.
- відмова від менталітету "холодної війни".
- припинення бойових дій.
- відновлення мирних переговорів.
- вирішення гуманітарної кризи.
- захист цивільного населення та військовополонених.
- підтримання безпеки атомних електростанцій.
- зниження стратегічних ризиків.
- сприяння експорту зерна.
- припинення односторонніх санкцій.
- підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання.
- сприяння постконфліктній відбудові.
Тим часом експерти переконані, що якщо Китай займе позицію Росії – буде світова війна.
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