Китай не постачає безпілотників країні-агресору Росії - CNN

У Китаї уряд спростував інформацію ЗМІ про те, що країна постачає безпілотники Росії.

Китай не постачає безпілотників країні-агресору Росії. Повідомлення ЗМІ, які писали про начебто підтриму РФ з боку країни, спростували.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, Китай проявляє "відповідальний підхід" до військового експорту.

"Китай завжди виявляв розсудливий і відповідальний підхід до військового експорту, він не здійснює продажу зброї у зони конфліктів або сторонам, які воюють", — заявив на щоденному брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Також він підкреслив, що останнім часом шириться дуже багато неправдивої інформації щодо китайської сторони.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає великої довіри. Адже Пекін не засудив російське вторгнення до України.

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