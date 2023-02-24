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Китай не поставляет беспилотники стране-агрессору России — CNN

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
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Китай не поставляет беспилотники стране-агрессору России — CNN

Фото: Pexels

В Китае правительство опровергло информацию СМИ о том, что страна снабжает беспилотниками Россию.

Китай не поставляет беспилотники стране-агрессору России. Сообщения СМИ, которые писали о якобы поддержке РФ со стороны страны, опровергли.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Китай проявляет "ответственный подход" к военному экспорту.

"Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам", — заявил на ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Также он подчеркнул, что в последнее время распространяется очень много ложной информации о китайской стороне.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет большого доверия. Ведь Пекин не осудил российское вторжение в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
648
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