Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю щодо України

Цього тижня Китай запропонував так званий "мирний план". Водночас певні дії країни були вчинені не на користь України.

З'явилася інформація про те, що Китай може постачати зброю Росії. Зокрема, про це повідомило провідне німецьке ЗМІ.

Під час пресконференції 24 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, як він оцінює позицію Китаю.

"Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це не погано", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі щось говорять, але питання лише в кроках", і особливо важливо, до чого вони приведуть саме нас.

"Бо Китай там говорить про нас. Територіальна цілісність там співпадає, я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, якої країни [це стосується], але сьогодні порушена територіальна цілісність саме нашої держави. Там йдеться про ядерну безпеку. Мені здається, це дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Є пункти, які зрозумілі мені, є думки, з якими не погоджуюсь, як і весь світ. Але, тим не менш, це вже щось. Там вже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнародного права, до територіальної цілісності і якихось безпекових речей, ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати і попрацювати в цьому пункті з Китаєм. Наше завдання — зібрати всіх, щоб ізолювати інших", - сказав президент.

Нагадаємо, Китай оприлюднив так званий "мирний план", який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посилання.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає великої довіри, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення до України. Він нагадав, що КНР підписала угоду з Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

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