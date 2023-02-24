Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая по Украине

На этой неделе Китай предложил так называемый мирный план. В то же время, определенные действия страны были совершены не в пользу Украины.

Появилась информация о том, что Китай может снабжать оружие России. В частности, об этом сообщило ведущее германское СМИ.

Во время пресс-конференции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он оценивает позицию Китая.

"Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свое мнение по этому поводу. Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это не плохо", — сказал Зеленский.

По его словам, "все что-то говорят, но вопрос только в шагах", и особенно важно, к чему они приведут именно нас.

"Потому что Китай там говорит о нас. Территориальная целостность там совпадает, я считаю, что там есть уважение к территориальной целостности. Там не указано, какой страны [это касается], но сегодня нарушена территориальная целостность именно нашего государства. Там говорится о ядерной безопасности. Мне кажется, это очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Есть пункты, которые понятны мне, есть мысли, с которыми не согласен, как и весь мир. Но, тем не менее, это уже что-то. Там уже есть идеи, которые так или иначе совпадают с уважением к международному праву, к территориальной целостности и каким-то вещам по безопасности, мы должны это в нормальном смысле слова использовать и поработать в этом пункте с Китаем. Наша задача - собрать всех, чтобы изолировать других", - сказал президент.

Напомним, Китай обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте за ссылку.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет большого доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину. Он напомнил, что КНР подписала соглашение с Путиным всего за несколько дней до вторжения.

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