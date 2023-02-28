На матчи УПЛ хотят допустить болельщиков: названы обязательные условия

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ведет переговоры с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями, чтобы фанатам разрешили посещать матчи украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

В первую очередь это могут быть воины, получившие ранения и нуждающиеся в социальной реабилитации через футбол любимых команд, но не только они. В условиях полномасштабной войны работают театры, кинотеатры и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может смотреть футбольный матч?

Конечно, варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом-организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей", — написал Павелко в Facebook.

Напомним, в понедельник, 27 февраля, матчем "Александрия" – "Металлист 1925" стартовала вторая часть УПЛ-2022/23. Этот поединок, как и все остальные встречи сезона, проходил без зрителей.

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