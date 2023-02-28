Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що президент і його найвищі посадові особи тиснули на Пекін, щоб той надав більше інформації та дозволив безперешкодне проведення міжнародних розслідувань у рамках зусиль з визначення походження вірусу.

Про це інформує "Yahoo!news".

Після повідомлень про нову оцінку розвідки Державний департамент каже, що президент США Байден обговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном необхідність для Пекіна розібратися з походженням COVID-19.

«Президент порушував це питання, держсекретар порушував це питання, радник з національної безпеки порушував це питання, це неодноразово і послідовно порушувалося на різних рівнях, тому що це дуже важливо для нас», — сказав Прайс.

Постійні питання, пов’язані з походженням COVID-19, викликають роздратування у відносинах США та Китаю, оскільки напруженість між Вашингтоном і Пекіном нещодавно загострилася через виявлення китайської повітряної кулі-шпигуна наприкінці січня, а також тісні зв’язки Пекіна з Росією на тлі війни в Україні та ризик конфлікту, пов'язаного з Тайванем.

Прайс не підтвердив висновок розвідки Міністерства енергетики, який оцінив з «низькою впевненістю», що спалах COVID-19 став результатом випадкового витоку в лабораторії. Про це в неділю вперше повідомила The Wall Street Journal.

Натомість Прайс вказав на «різноманітність поглядів у розвідувальному співтоваристві», які підтверджують дві основні теорії походження вірусу: вірус просочився з лабораторії, зокрема, Уханьського інституту вірусології, або був результат передачі від тварини до людини. Прайс додав, що деякі спецслужби не отримали відповіді.

«Є деякі елементи в розвідувальному співтоваристві, які дійшли висновків з одного боку. Є й інші, які дійшли висновків щодо іншого. Є низка розвідувальних агенцій, які висунули оцінку, яка, по суті, ясно показує, що вони не мають достатньо інформації, щоб зробити той чи інший висновок», – сказав він.

Додамо, що Україні вигідне порозуміння США та Китаю. Свого часу це призвело до початку кінця СРСР.

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