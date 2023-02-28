Пінгвінята у яслах: українські полярники оприлюднили фото милих тримісячних пташенят

Пінгвінячі ясла - це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли, як зростає нове покоління субантарктичних пінгвінят, які народилися на початку грудня 2022 року.

Полярники у Facebook оприлюднили фото милих пташенят у пінгвінячих яслах.

"Як і обіцяли, показуємо вам наших пінгвінчиків у яслах. Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан. Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", – розповіли науковці.

Полярники кажуть, що у цей час уже можна спостерігати цікаві картини, коли величенькі птахи, розміром майже з батьків, бігають за ними і просять їсти, а дорослі тікають від них, мовляв, "не буду ж я тебе до пенсії годувати".

Плавати в морі та самостіно добувати криль малеча вчиться після того, як перелиняє, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах, зазначають науковці, та нагадують, що субантарктичні пінгвіни є найпоширенішим видом біля станції "Вернадський" – зараз їх на острові вже близько 4,3 тисяч.

Раніше українські полярники опублікували фото "закоханих" пінгвінів.

Закохані пінгвіни: ніжний момент тримання птахів за крила підловили українські полярники

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