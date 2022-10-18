Українські полярники показали, як пінгвіни крадуть один в одного камінці: відео

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" досліджують життя пінгвінів. Вони показали, як пінгвіни крадуть один в одного каміння з гнізда.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Полярники розповідають, що субантарктичні пінгвіни будують свої гнізда з каміння та часто крадуть один в одного "будівельний матеріал". Через це між ними виникають сутички та навіть бійки. На цей раз біологиня 27-ї УАЕ Марта Дзиндра зафільмувала, як пінгвіни обкрадають гніздо один одного. Проте власник "помешкання" відреагував спокійно та просто показав "злодієві", що він усе бачить.

"Спостереження за антарктичними тваринами – невід'ємна частина роботи наших біологів. Зокрема, вони постійно рахують пінгвінів, їхні гнізда, відкладені яйця та малечу, щоб відслідковувати динаміку цих тварин. А в цей час скільки ж іще цікавого можна побачити та зняти", - повідомляють українські науковці.

Робота української станції "Академік Вернадський"

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Там наші науковці досліджують Антарктиду.

2020 року біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилося тюленя. Маля назвали Галиною. Ім'я для дитинчати обирали майже добу.

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