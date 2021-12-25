Айсберги, що "літають", кити і перламутрові хмари: унікальні явища і життя на станції "Вернадський"

Айсберги, що "літають", кити і перламутрові хмари: унікальні явища і життя на станції "Вернадський"

Українська станція "Академік Вернадський" вже 25 років проводить дослідження Антарктиди. Як живуть полярники, які унікальні явища там зафіксували і які тварини там водяться, ТСН.ua розповідає.

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" до 1996 року належала Великій Британії і називалася "Фарадей".

Британці збудували нову базу "Розера" за 360 км на південь, тож стару передали Україні безкоштовно. Згідно з вимогами Антарктичного договору, подарувати станцію іншій країні було значно дешевше, ніж її зачинити. Хоч були охочі її недорого купити, Велика Британія все ж надала перевагу молодій Україні, яка вже мала свою наукову потужність. Так у нас 25 років тому з'явилася перша і єдина антарктична станція. Її перейменували на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського, першого президента Національної академії наук України.

Перша українська антарктична експедиція під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Перша українська експедиція під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну - один фунт стерлінгів, фото / Євгеній Прокопчук, УП

Зараз на станції перебуває вже 26 річна антарктична експедиція. Це наймолодша команда серед усіх попередніх. Серед них - 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін.

Учасники 25 експедиції добралися до станції, Фото: facebook.com/AntarcticCenter

ТСН.ua проведе у гості до українських полярників, розповість, чим займаються на науковій базі і які унікальні явища там трапляються.

Чим займаються на станції "Академік Вернадський"?

Станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова.

Станція "Академік Вернадського", фото mintrans.news

Головне призначення станції - проведення наукових досліджень на шостому континенті.

Окрім збору метеоданих для прогнозування світової погоди, українські вчені цілодобово збирають та обробляють інформацію про глобальні проблеми, наприклад фіксують процес танення льодовиків і вимірюють рівень озону. Саме за даними цієї станції, яка тоді ще належала Великобританії, у 1985 році було виявлено озонову діру.

Українські дослідники кажуть, що дослідження цього полярного регіону дають змогу значно краще зрозуміти природні процеси, а також ступінь впливу людства на біосферу Землі та спрогнозувати його наслідки.

Загалом цьогорічна експедиція має заплановані дослідження за п’ятьма основними напрямами:

геокосмічні;

геолого-геофізичні;

гідрометеорологічні;

океанографічні;

біологічні.

Рахували пінгвінів

Також українські вчені долучаються до міжнародних проєктів. Серед них було і обрахування пінгвінів. Науковці повинні були дослідити міграцію пінгвінів за допомогою встановлення спеціальних GPS-міток.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

Сигнал з пристрою давав змогу з’ясувати, де перебуває популяція і коли вона залишає острів.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

Ця інформація дозволяє робити висновки зокрема про терміни переміщення птахів, відкладення яєць та появи пташенят.

Влітку 2021 року неподалік української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів. Переважно це субантарктичні пінгвіни Дженту або Аделі.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

Вчені пов'язують скупчення пінгвінів у цей період біля станції зі зміною клімату.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

Коли в Україні – літо, то в Антарктиці – зима і води навколо "Вернадського" у цей період сковує крига. Тому пінгвіни, що живуть біля станції, відпливають північніше, щоб знайти відкриті ділянки води і мати доступ до їжі.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

"Оскільки клімат змінюється і зими стають теплішими, ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де розташована наша станція, зараз можна знайти впродовж усієї зими, а отже і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік", – розповіла біологиня 26-ї антарктичної експедиції Оксана Савенко.

Скупчення пінгвінів неподалік "Вернадського", фото / Оксана Савенко, Національний антарктичний науковий центр

На "Вернадському" зафіксували рекордний рівень снігу за 20 років

Станцію "Вернадського" замело снігом, фото Олександр Надточій

19 грудня науковці повідомили, що зафіксували рекодний за 20 років рівень снігу біля станції "Академік Вернадський". Він становив аж 2,75 м. Попередній рекорд був у 2016 році і становив 2,65 м, тобто на 10 см менше. На острові продовжує сніжити, хоч в Антарктиді зараз літо.

Станцію "Вернадського" замело снігом, фото Олександр Надточій

Як кажуть полярники, така погода урізноманітнює не тільки їхнє життя, а їхніх головних сусідів – пінгвінів. Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом, з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця. А от тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше. Їх запорошило лише частково.

Станцію "Вернадського" замело снігом, фото Олександр Надточій

Однак хвилюватися за засипаних снігом птахів не варто, адже вони до цього пристосовані, кажуть науковці. Пінгвіни самі можуть "відкопати" гнізда, роблячи тілом тунелі в снігу. До того ж вони, досить пруткі.

Рідкісні перламутрові хмари, айсберги, що "літають" і кити

Але пінгвіни - не єдині сусіди наших полярників. Біля української станціх на Аргентинських островах ще у жовтні почався сезон розмноження тюленів Ведделла.

Фото: Oksana Savenko

Дослідники поділилися зворушливими кадрами перших новонароджених тюленят.

Фото: Oksana Savenko

Науковці кажуть - мама тюленят вигодовуватиме їх ще близько місяця, аж доки вони не наберуть по 90 кілограмів. Такий запас дозволить їм пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування.

Фото: Oksana Savenko

Великою рідкістю для полярників стала поява двох горбатих китів. Вони припливли просто до берегів острову Галіндез, де розташована станція.

Національний антарктичний науковий центр

Українські дослідники стали свідками рідкісної події, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедицій виходять у море на човнах. А тут науковці побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні, під час сніданку.

Національний антарктичний науковий центр

Національний антарктичний науковий центр

Ще одне доволі рідкісне явище українські вчені побачили у червні. Вони зафіксували крижані полярні стратосферні хмари, яких ще називають перламутровими.

Переважно їх можна побачити в Антарктиці взимку.

Перламутрові хмари складаються з кристаликів криги, вони дуже тонкі, тож вдень їх майже не видно, а ось під час заходу сонця, коли воно опускається на кілька градусів нижче горизонту, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах і таким чином виникає оптичний ефект іризація. Він і "фарбує" хмари в різні кольори.

Національний антарктичний науковий центр

На цьому незвичні явища на острові, звісно, не закінчилися. Науковці спостерігали також цього року велетенські айсберги та крижані острови, які наче літали у повітрі над поверхнею океану. Але вони виявилися лише оптичною ілюзією.

Міражі утворюються через аномальне заломлення світла в атмосфері і можуть "висіти" в Антарктиці днями, а то й тижнями.

Сонячне затемнення, яке повториться аж через 18 років

4 грудня над антарктичною станцією дослідники спостерігали повне сонячне затемнення. Це дуже рідкісне природне явище, наступного слід очікувати аж через 18 років, кажуть науковці.

Сонячне затемнення над станцією "Академік Вернадський" / Національний антарктичний центр

Як живуть українські дослідники на станції: 3D-тур

Більшість будівель станції, яка встановлена на кам'яній основі острова Галіндез, були зведені впродовж 1979–1980 років. До комплексу метеорологічної та географічної обсерваторії входять:

два модулі з немагнітного матеріалу, де встановлені магнітометри;

аерологічний павільйон (використовується також як гараж для чотирьох снігоходів);

будиночок ДНЧ-лабораторії;

стара генераторна з двома холодильниками, де розміщено столярну майстерню;

будівля аварійної бази, яка пристосована під склад антен та запасів продуктів.

Також за 9 км від станції є невеликий будиночок аварійної бази — хатина Расмуссена. На станції працюють також:

найпівденніша православна культова споруда в світі ― каплиця святого рівноапостольного князя Володимира;

найпівденніший у світі бар "Фарадей".

Бар "Фарадей", фото / МОН

Дослідники мають свій розпорядок дня: обов'язкові обід і вечеря, поміж цим займаються своєю роботою. Також у них є обов’язкові денні і нічні чергування, генеральне прибирання станції, громадські роботи, такі як розчищення території від снігу.

Тепер кожен охочий може побачити, як виглядає їдальня полярників, антарктичний бар “Фарадей”, лабораторії та обладнання, з яким працюють дослідники. Все це можна оглянути у створеному 3D-турі тут.

Чергова кіната на станції "Вернадський"

Також зазирнути до полярників в гості можна, побувавши на ще одній віртуальній екскурсії станцією "Академік Вернадський"., яку провела озонометрист 26 української арктичної експедиції Ганна Соїна.

Щоправда, відео було зняте осінню, але все ж це не завадить ознайомитись з атмосферою, яка панує в обсерваторії і подивитися на житло дослідників: там є комори для зберігання лиж, а також снігоступів - важкого для ходьби, але незамінного для тренування ніг взуття.

Зазначимо, що три роки тому вперше з передачі станції Україні тут розпочали ремонт, ці роботи тривають і досі, адже розтягнулись у часі через пандемію коронавірусу. Для модернізації обсерваторії сюди прибуває спеціальна група працівників.

Також додамо, що у серпні Україна придбала британський криголом "Джеймс Кларк Росс" за 5 мільйонів доларів. Вже в Одеському порту його перейменували на "Ноосферу". Стометрове наукове судно дозволить нашим вченим повернутися до вивчення Світового океану та значно покращить логістику української антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Криголом "Ноосфера" / Національний антарктичний науковий центр

А поки учасники української 26 експедиції у передчутті Нового року, майбутня 27 команда вже пройшла злагодження і отримала знання та навички, потрібні для тривалого перебування та роботи в умовах Антарктики.

Ось так святкували Новий 2021 рік учасники 25 УАЕ на станції "Академік Вернадський".

Минулорічні святкування 25 УАЕ, фото / Національний антарктичний науковий центр

Новини тижня: українській антарктичній станції "Академік Вернадський" виповнилось 25 років

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