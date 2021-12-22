Веб-камери Буковелі: на що можна подивитись онлайн на гірськолижному курорті

Веб-камери Буковелі: на що можна подивитись онлайн на гірськолижному курорті

Розвідати атмосферу на Буковелі можна крізь камери, які все показують в реальному часі. Таких "провідників" тут - чимало.

Новий рік уже близько, як і початок гірськолижного сезону у Карпатах. В горах вже добряче замітає снігом і панує мороз.

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Чимало українців планують відпустку у високогір'ї. Один з найпопулярніших курортів - Буковель вже готовий приймати гостей.

ТСН.ua пропонує переглянути вебкамери Буковелі, щоб ознайомитись з погодою, атмосферою і різними зонами курорту.

У Буковелі є чимало веб-камер, скористатись ними можна на офіційному сайті курорту. Їх встановили на території різних готельних і розважальних комплексів, а також ресторанів і кафе. Камери є на верхніх і нижніх станціях підйомників, на житлових рециденціях, спортивних майданчиках. Також можна дивится онлайн на водойми гірськолижного комплексу.

Ось декілька знімків з онлайн-камер, крізь які можна подивитись на відпочинокву зону у реальному часі.

Оглядова камера центру курорту

Оглядова камеру центру курорту "Буковель", скріншот з відео / bukovel.com

Місцеве кафе

Камера навпроти місцефого кафе, скріншот / bukovel.com

Буковельський ярмарок

Буковельський ярмарок, скріншот / bukovel.com

Верхня станція витягів 14,15

скріншот / bukovel.com

Нижня станція витягу 17

чкріншот з відео/ bukovel.com

Ковзанка в Буковелі

Ковзанка в Буковелі, скріншот з відео / bukovel.com

Витяг 7

скріншот / bukovel.com

Житлова резиденція. (Рецепція)

Житловий комплекс в Буковелі ,скріншот з відео / bukovel.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок на Буковелі у "високий" сезон.

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