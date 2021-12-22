Веб-камери Буковелі: на що можна подивитись онлайн на гірськолижному курорті

Розвідати атмосферу на Буковелі можна крізь камери, які все показують в реальному часі. Таких "провідників" тут - чимало.
Новий рік уже близько, як і початок гірськолижного сезону у Карпатах. В горах вже добряче замітає снігом і панує мороз.
Чимало українців планують відпустку у високогір'ї. Один з найпопулярніших курортів - Буковель вже готовий приймати гостей.
ТСН.ua пропонує переглянути вебкамери Буковелі, щоб ознайомитись з погодою, атмосферою і різними зонами курорту.
У Буковелі є чимало веб-камер, скористатись ними можна на офіційному сайті курорту. Їх встановили на території різних готельних і розважальних комплексів, а також ресторанів і кафе. Камери є на верхніх і нижніх станціях підйомників, на житлових рециденціях, спортивних майданчиках. Також можна дивится онлайн на водойми гірськолижного комплексу.
Ось декілька знімків з онлайн-камер, крізь які можна подивитись на відпочинокву зону у реальному часі.
Оглядова камера центру курорту
Верхня станція витягів 14,15
Житлова резиденція. (Рецепція)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок на Буковелі у "високий" сезон.
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