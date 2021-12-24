У Дніпрі Tesla ледь не спалила 2-поверховий будинок

У Дніпрі Tesla ледь не спалила 2-поверховий будинок

Автомобіль зайнявся під час заряджання, а далі вогонь перекинувся на будинок.

У Дніпрі через електрокар згорів двоповерховий будинок у Дніпрі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.



Теслу саме заряджали в гаражі, коли раптом спалахнула пожежа. Вогонь стрімко охопив перший поверх маєтку. Рятувальники з усіх боків гасили полум’я.

За півтори години пожежу врешті приборкали. Минулося без потерпілих. Але вогонь встиг знищити і машину, і домашнє майно на площі у сімдесят квадратних метрів.

За попередніми даними, пожежа сталася через закорочення під час зарядки акумулятора електрокара.

Новини Дніпра: через електрокар згорів двоповерховий будинок

Нагадаємо, що майже 600 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування. Причиною подібного рішення є функція вбудованих ігор, яка викликала масу занепокоєння.

Читайте також: