У Дніпрі Tesla ледь не спалила 2-поверховий будинок

Автомобіль зайнявся під час заряджання, а далі вогонь перекинувся на будинок.
У Дніпрі через електрокар згорів двоповерховий будинок у Дніпрі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Теслу саме заряджали в гаражі, коли раптом спалахнула пожежа. Вогонь стрімко охопив перший поверх маєтку. Рятувальники з усіх боків гасили полум’я.
За півтори години пожежу врешті приборкали. Минулося без потерпілих. Але вогонь встиг знищити і машину, і домашнє майно на площі у сімдесят квадратних метрів.
За попередніми даними, пожежа сталася через закорочення під час зарядки акумулятора електрокара.
Нагадаємо, що майже 600 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування. Причиною подібного рішення є функція вбудованих ігор, яка викликала масу занепокоєння.
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