В Днепре Tesla чуть не сожгла 2-этажный дом

В Днепре Tesla чуть не сожгла 2-этажный дом

Автомобиль занялся во время подзарядки, а дальше огонь перекинулся на дом.

В Днепре из-за электрокара сгорел двухэтажный дом в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



Теслу как раз заряжали в гараже, когда вдруг вспыхнул пожар. Огонь стремительно охватил первый этаж дома. Спасатели со всех сторон тушили пламя.

Через полтора часа пожар наконец-то обуздали. Прошло без пострадавших. Но огонь успел уничтожить и машину и домашнее имущество на площади в семьдесят квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания при зарядке аккумулятора электрокара.

Новости Днепра: из-за электрокара сгорел двухэтажный дом

Напомним, что около 600 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование. Причиной подобного решения является функция встроенных игр, вызвавшая массу беспокойства.

Читайте также: