В Днепре Tesla чуть не сожгла 2-этажный дом

Автомобиль занялся во время подзарядки, а дальше огонь перекинулся на дом.
В Днепре из-за электрокара сгорел двухэтажный дом в Днепре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Теслу как раз заряжали в гараже, когда вдруг вспыхнул пожар. Огонь стремительно охватил первый этаж дома. Спасатели со всех сторон тушили пламя.
Через полтора часа пожар наконец-то обуздали. Прошло без пострадавших. Но огонь успел уничтожить и машину и домашнее имущество на площади в семьдесят квадратных метров.
По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания при зарядке аккумулятора электрокара.
Напомним, что около 600 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование. Причиной подобного решения является функция встроенных игр, вызвавшая массу беспокойства.
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