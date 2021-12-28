Оля Полякова заявила, що любить секс під час критичних днів: "Ніколи не зупиняло"

Оля Полякова заявила, що любить секс під час критичних днів: "Ніколи не зупиняло"

Також зірка назвала своє табу.

Українська співачка Оля Полякова у новому епізоді шоу "Дорослі дівчатка" з Машою Єфросиніною розповіла про інтимні речі.

Так, зірки взялися міркувати про табу під час сексу. Як поділилася телеведуча, для неї це – близькість під час критичних днів. У відповідь, Оля поділилася, що її "це ніколи не зупиняло".

"Я люблю секс під час циклу. Ну навіщо "багато крові". От одразу лайфхак від Олі Полякової – продаються в аптеках спеціальні штучки для занять сексом під час місячних. Це така губка, яка вставляється туди і, будь ласка, жодної крові. Звичайно, якщо цикл на піку, то я, мабуть, відмовлюся. Але якщо місячні закінчуються, тоді чому собі відмовляти?" – розповіла виконавиця.

instagram.com/polyakovamusic

Артистка додала, що секс допомагає їй позбутися болю під час місячних. Тому, замість того, аби пити знеболювальні, вона йде до спальні коханого. Також Оля заявила під час випуску, що вона "одержима, розпусна бабця".

Натомість табу Полякової – анальний секс. Зі свого боку, Єфросиніна зазначила, що ще одна її заборона – примусовий секс.

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