Помер режисер Жан-Марк Валле: згадуємо його "Даласький клуб покупців" та інші знамениті стрічки

У віці 58-х років не стало режисера Жан-Марк Валле. Він помер у своєму будинку в Канаді, причини смерті не розголошуються.

Валле народився в Монреалі 1963 року. Там він вивчав мистецтво кіно в Університеті Квебеку. Свою кар'єру розпочав зі знымань короткометражних фільмів та відеокліпів, а 1995 року вийшов його дебютний повнометражний фільм "Чорний список". За багаторічну кар'єру він неодноразово нагороджувався престижними преміями у світі кінематографа, а також зняв величезну кількість знаменитих акторів.

У цій добірці ми зібрали фільми та серіали, які прославили режисера та зробили з нього суперзіркою світу кіно.

1. "Даласький клуб покупців"

Фільм розповідає реальну історію Рона Вудруфа, техаського електрика, у якого 1985 року виявили СНІД. На той час хвороба була мало вивченою і лікарі поставили Рону не втішний прогноз. Але він зумів продовжити своє життя, приймаючи експериментальні ліки, а потім налагодив підпільний бізнес із продажу їх іншим хворим.

2. "Дика"

Це фільм, сценарій якого заснований на автобіографічній книжці Шеріл Стрейд, що зважилася 1994 року самотужки пройти частину тихоокеанської туристичної стежки у 1770 кілометрів. Так вона вирішила позбутися душевних страждань після недавнього розлучення та смерті матері. У своїй непростій подорожі вона знаходить втіху, спокій і долає страхи.

3. "Руйнація"

Головний герой фільму – Девіс – молодий чоловік, у якого померла дружина. Коли він дізнається про її смерть — йде купувати до автомату шоколадні цукерки, але коли вони застрягнуть, він вирішує писати листи про своє життя в компанію, яка обслуговує ці торгові автомати.

4. "Велика маленька брехня"

Це американський мінісеріал, дія якого відбувається в невеликому каліфорнійському місті. Події у серіалі показані за кілька місяців до загадкового вбивства, яке відбувається у місцевій школі, а головні у сюжетній лінії зав'язані на п'ятьох сім'ях, чиї діти відвідують цю школу.

5. "Гострі предмети"

Мінісеріал у жанрі психологічний трилер розповідає про журналістку Каміллу Прікер, яка змушена повернутися до рідного міста, щоб написати статтю про нещодавнє зникнення дівчини. Проте повернення, зустріч із матір'ю та сестрою даються їй зовсім не просто і нагадують про неприємне минуле.

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