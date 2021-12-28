5 лучших киноработ Жана-Марка Валле

В возрасте 58 лет скончался режиссер Жан-Марк Валле. Он умер в своем доме в Канаде, причины смерти не разглашаются.

Валле родился в Монреале в 1963 году. Там он изучал искусство кино в Университете Квебека. Свою карьеру начал со съемок короткометражных фильмов и видеоклипов, а в 1995 году вышел его дебютный полнометражный фильм "Черный список". За многолетнюю карьеру он неоднократно награждался престижными премиями в мире кинематографа, а также сням огромное количество знаменитых актеров.

В этой подборке мы собрали фильмы и сериалы, которые прославили режиссера и сделали из него суперзвезду мира кино.

1. "Далласский клуб покупателей"

Фильм рассказывает реальную историю Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. В то время болезнь была мало изученной и врачи поставили Рону не утешительный прогноз. Но он сумел продлить свою жизнь, принимая экспериментальные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

2. "Дикая"

Это фильм, сценарий которого основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд, решившейся в 1994 году в одиночку пройти часть тихоокеанской туристической тропы отрывком в 1770 километров. Так она решила избавиться от душевных страданий после недавнего развода и смерти матери. В своем непростом путешествии она находит утешение, покой и преодолевает страхи.

3. "Разрушение"

Главный герой фильма - Дэвис - молодой мужчина, у которого умерла жена. Когда он узнает о ее смерти - идет покупать в автомат шоколадные конфеты, но когда они застряют, он решает писать письма о своей жизни в в компанию, которая обслуживает эти торговые автоматы.

4. "Большая маленькая ложь"

Это американский мини-сериал действие которого происходит в небольшом калифорнийском городе. События в сериале показыные за несколько месяцев до загадочного убийства, которое происходит в местной школе, а главные в сюжетной линии пяти семьях, чьи дети посещают эту школу.

5. "Острые предметы"

Мини-сериал в жанре психологический триллер повествует о журналистке Камилле Прикер, которая вынуждена вернуться в родной город, чтобы написать статью о недавней пропаже девушки. Однако возвращение, встреча с матерью и сестрой даются ей совсем не просто и напоминают о неприятном прошлом.

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