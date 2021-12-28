Пытал током: в Донецкой области будут судить боевика из донецкой "Изоляции"

Пытал током: в Донецкой области будут судить боевика из донецкой "Изоляции"

Злоумышленник применял к заключенным пытки электрическим током и жестоко избивал.

В Донецкой области будут судить боевика так называемой "ДНР", который пытал пленных. В частности, террорист применял пытки электрическим током.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

С 2016 года до сегодняшнего дня злоумышленник находится в должности "старшего следователя" фейкового "Министерства государственной безопасности ДНР". Боевик преследует местных жителей, обвиняя их в якобы содействии украинским властям. Он лично участвует в так называемых следственных действиях, то есть пытках, в печально известной донецкой тюрьме оккупантов "Изоляция".

Так, с сентября 2016 года по март 2018 года фигурант дела вместе с другими террористами пытал жителя Ясиноватой, задержанного по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ. На голову пленнику боевики одевали полиэтиленовый пакет, применяли пытки с использованием электрического тока и жестоко избивали.

"Следователя" боевиков будут судить заочно. Его имя и фамилия не указываются. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что у пленного военного из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой.

Напомним, что Украина потребует от Франции экстрадиции Евгения Бражникова, который был смотрителем в "Изоляции" и пытал пленных.

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