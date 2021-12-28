У пленного военного из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой

У пленного военного из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой

Украинского защитника Игоря Мирончука боевики незаконно удерживают в заключении почти три года.

У пленника "Закарпатского легиона" Игоря Мирончука, которого боевики незаконно содержат в заключении уже почти три года, развилась психическая нестабильность.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Кто такой Игорь Мирончук

Игорь Мирончук пошел защищать Родину в марте 2014 года с началом российской агрессии. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий защитник получил два ранения и контузию. Мирончук был награжден орденом "За мужество" третьей степени, медалями "20 лет добросовестной службы" и "Защитник отечества".

Как попал в плен

Боевики так называемой ДНР захватили Мирончука в плен 9 февраля 2019 года. Бойца даже вынудили сняться в пропагандистском видео.

Его "приговорили" к 12 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации". Бойца содержат в заключении в колонии строгого режима.

Состояние здоровья Мирончука очень тяжелое

По словам Людмилы Денисовой, боец очень истощен, он сильно похудел. После контузии психическое состояние мужчины нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы.

Однако вместо оказания медицинской помощи оккупанты бросили Игоря на месяц в карцер. Денисова предупреждает, что пребывание в таких условиях может вызвать рецидив.

О депрессивном состоянии военного его родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года.

Денисова отметила, что Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации террористы принципиально не допускают к политзаключенным.

Она призвала руководство МККК и координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер вмешаться и помочь бойцу.

Ранее стало известно, что состояние здоровья пленного боевиков так называемой "ДНР" Валерия Матюшенко, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии №32 на оккупированной Донетчине, критическое.

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