Samsung Flip: как интерактивная панель меняет работу и учебу

Диджитализиция – тренд, который меняет нашу жизнь, предоставляя удобные возможности. Яркий пример - интерактивная панель Flip от Samsung.

Разработчики Samsung Flip взяли преимущества бумажных флипчартов и офисных досок – и дополнили их мощными диджитал-возможностями. Цифровая панель сохраняет преимущества традиционного письма, а результаты дискуссий останутся в базе данных устройства.

Совещания становятся продуктивнее

Интерактивная панель позволяет писать или рисовать сразу нескольким участникам команды. Каждый может использовать собственный стиль, чтобы различать заметки. Писать можно двухсторонними ручками или пальцами. А стираются заметки простым взмахом руки.

Не менее просто начать новую страницу для обсуждения следующей темы. Результаты не потеряются: поиск позволит мгновенно вернутся к нужной записи.

Чем еще удобен Samsung Flip:

понятным интерфейсом;

возможностью подключения сразу нескольких устройств;

Flip-навигацией: время используется продуктивно, а не на технические сложности;

надежной защитой данных – наработки команды доступны только ее членам, знающим пароль;

работа нескольких команд на одном устройстве безопасна: информация каждой защищена личными паролями;

стоящий на подставке на колесиках флипчарт легко перевезти в любой кабинет и превратить его в комнату для совещаний или аудиторию.

Работа онлайн выходит на новый уровень

Интерактивные панели Samsung позволили реализовать онлайн-эффективность и усовершенствовали общение онлайн. С популярными инструментами Office 365, OneDrive и Remote Desktop онлайн-встречи становятся максимально похожими на "живые" вместе с Samsung Flip 65”.

Благодаря Flip можна делиться идеями друг с другом, создавать графики и таблицы, анализировать сохраненные заметки.

Это касается и работы с клиентами. Интерактивная доска позволит демонстрировать презентации и показать плоды работы команды клиентам, где бы вы и они не были. С Samsung Flip внешние обстоятельства не помешают вашим бизнес-планам.

Образование мультимедиа-уровня

Samsung Flip меняет не только бизнес, но и школы и университеты. Преподаватели и учащиеся полностью концентрируются на обучении: крупноформатный дисплей с высоким разрешением погружает студентов в образовательный контент. А лектору легко подключить гаджет - и делиться своими материалами.

Больше никакой бумаги и потерянных записей! Расписания, планы предстоящих уроков, календарь лекций и семинаров – все это в цифровой доске.

Flip 3 дает доступ к обширному каталогу учебного контента Boxlight – используйте опыт коллег для своих уроков.

Samsung Flip 3 поможет не только на уроках. Интерактивная панель проинформирует учеников о предстоящих событиях, выведет на экран объявления и предупреждения.

Цифровые возможности для креатива

Совместная творческая работа в школе благодаря Samsung Flip станет максимально интерактивной. До четырех учащихся одновременно могут рисовать, чертить или писать на интерактивной панели. После урока достаточно взмахнуть ладонью – и пространство для креатива вновь будет чистым.

Режим Brush даст возможность управлять толщиной кисти, позволяя имитировать традиционное рисование. Пользователи могут экспериментировать с различными стилями и текстурами: выбор инструментов, красок и цветов и правда широк. Такое разнообразие позволяет создавать шедевры, ограниченные только фантазией исполнителя.