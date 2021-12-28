Samsung Flip: як інтерактивна панель змінює роботу та навчання Актуально

Samsung Flip: як інтерактивна панель змінює роботу та навчання Актуально

Діджиталізація – тренд, який змінює наше життя, даруючи зручні можливості. Яскравий приклад - інтерактивна панель Flip від Samsung.

Розробники Samsung Flip взяли переваги паперових фліпчартів та офісних дощок – і доповнили їх потужними діджитал-можливостями. Цифрова панель зберігає переваги традиційного письма, а результати дискусій залишаться у базі даних пристрою.

Наради стають продуктивнішими

Інтерактивна панель дозволяє писати або малювати відразу кільком учасникам команди. Кожен може використовувати свій стиль, щоб розрізняти нотатки. Писати можна двосторонніми ручками або пальцями. А стираються нотатки звичайним помахом руки.

Не менш просто розпочати нову сторінку для обговорення наступної теми. Результати не загубляться: пошук дозволить миттєво повернутись до потрібного запису.

Чим ще зручний Samsung Flip:

зрозумілим інтерфейсом;

можливістю підключення відразу кількох пристроїв;

Flip-навігацією: час використовується продуктивно, а не на технічні складнощі;

надійний захист даних – напрацювання команди доступні лише її членам, які знають пароль;

робота декількох команд на одному пристрої безпечна: інформація кожного захищена особистими паролями;

фліпчарт, що стоїть на підставці на коліщатках, легко перевезти в будь-який кабінет і перетворити його на кімнату для нарад або аудиторію.

Робота онлайн виходить на новий рівень

Інтерактивні панелі Samsung дозволили реалізувати онлайн-ефективність та удосконалили спілкування онлайн. З популярними інструментами Office 365, OneDrive та Remote Desktop онлайн-зустрічи стають максимально схожими на "живі" разом із Samsung Flip 65”.

Завдяки Flip можна ділитися ідеями один з одним, створювати графіки та таблиці, аналізувати збережені нотатки.

Це стосується роботи з клієнтами. Інтерактивна дошка дозволить демонструвати презентації та показати плоди роботи команди клієнтам, де б ви та вони не були. З Samsung Flip зовнішні обставини не завадять вашим бізнес-планам.

Освіта мультимедіа-рівня

Samsung Flip змінює не лише бізнес, а й школи та університети. Викладачі та учні повністю концентруються на навчанні: великоформатний дисплей з високою роздільною здатністю занурює студентів у освітній контент. А лектор легко підключити гаджет - і ділитися своїми матеріалами.

Більше жодного паперу та втрачених записів! Розклади, плани майбутніх уроків, календар лекцій та семінарів – все це у цифровій дошці.

Flip 3 дає доступ до великого каталогу навчального контенту Boxlight – використовуйте досвід своїх колег для своїх уроків.

Samsung Flip 3 допоможе не лише на уроках. Інтерактивна панель проінформує учнів про майбутні події, виведе на екран оголошення та попередження.

Цифрові можливості для креативу

Спільна творча робота у школі завдяки Samsung Flip стане максимально інтерактивною. До чотирьох учнів одночасно можуть малювати, креслити чи писати інтерактивної панелі. Після уроку достатньо змахнути долонею – і простір для креативу буде чистим.

Режим Brush дозволить керувати товщиною кисті, дозволяючи імітувати традиційне малювання. Користувачі можуть експериментувати з різними стилями та текстурами: вибір інструментів, фарб та кольорів і справді широкий. Така різноманітність дозволяє створювати шедеври, обмежені лише фантазією виконавця.