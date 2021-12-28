США нададуть 20 млн доларів допомоги українським прикордонникам

Проєкт розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом 2022 року.

Держприкордонслужба України зареєструвала проєкт міжнародної технічної допомоги від США на суму 20 млн. доларів. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, "зважаючи на старі та нові виклики", кошти будуть направлені на безпеку північного та східного кордонів України.

Як повідомляється, проєкт розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом 2022 року. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. Зокрема, у військових на кордоназ з Росією і Білоруссю з’являться:

сучасні засоби відеофіксації;

безпілотні комплекси;

індивідуальний захист прикордонників;

засоби забезпечення розташування прикордонників в польових умовах;

транспорт та засоби зв’язку.

Дейнеко також повідомив про ще один проєкт, який сприятиме в розвиткові інфраструктури українського кордону.

"В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження", розповів очільник ДПСУ.

Ззаначається, що сторони домовились про 4,5 млн. доларів фінансування.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. Законопроєкт, зокрема, передбачає виділення 300 млн доларів Україні на оборонні потреби та захист від РФ.

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