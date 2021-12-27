ЄС подав позов проти Росії на 290 млрд євро: у РФ вибухнули гнівом

ЄС подав позов проти Росії на 290 млрд євро: у РФ вибухнули гнівом

У Кремлі вважають, що країна-агресорка своєю "політикою імпортозаміщення" нібито нічого не порушила.

Європейський союз звинуватив Росію в дискримінації європейських компанії, що порушує норми Світової організації торгівлі, та вимагає компенсувати 290 млрд євро. Натомість у РФ відмовились це робити.

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Про це йдеться на сайті СОТ.

Росію звинуватили в політиці "імпортозаміщення" та дискримінації європейських компаній. У ЄС наголошують, що це суперечить нормам СОТ, членом якої є РФ.

"У 2019 році вартість опублікованих тендерів російських державних підприємств склала 23,5 трлн руб., або приблизно €290 млрд, що еквівалентно приблизно 20% ВВП Росії", — йдеться в повідомленні.

У країні-агресорці невдоволені діями Європейського союзу. Заступник очільника МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що країна-агресорка своєю "політикою імпортозаміщення" нібито нічого не порушила. Також у Кремлі назвали скаргу "лицемірною, бо нібито ЄС першим запровадив санкції проти Росії".

Раніше іноземні підприємці, які працюють у РФ, заявляли що політика стимулювання імпортозаміщення може закрити російський ринок для ряду іноземних компаній.

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