ЕС подал иск против России на 290 млрд евро: в РФ разразились гневом

ЕС подал иск против России на 290 млрд евро: в РФ разразились гневом

В Кремле считают, что страна-агрессор своей "политикой импортозамещения" вроде бы ничего не нарушила.

Европейский союз обвинил Россию в дискриминации европейских компаний, что нарушает нормы Всемирной торговой организации, и требует компенсировать 290 млрд евро. В РФ же отказались это делать.

Также читайте Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных

Об этом говорится на сайте ВТО.

Россию обвинили в политике "импортозамещения" и дискриминации европейских компаний. В ЕС отмечают, что это противоречит нормам ВТО, членом которой является РФ.

"В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или около €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России", — говорится в сообщении.

В стране-агрессоре недовольны действиями Европейского союза. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страна-агрессор своей "политикой импортозамещения" якобы ничего не нарушила. Также в Кремле назвали жалобу "лицемерной, потому что якобы ЕС первым ввел санкции против России".

Ранее иностранные предприниматели, работающие в РФ, заявляли, что политика стимулирования импортозамещения может закрыть российский рынок для ряда иностранных компаний.

Читайте также: