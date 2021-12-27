ЕС подал иск против России на 290 млрд евро: в РФ разразились гневом

В Кремле считают, что страна-агрессор своей "политикой импортозамещения" вроде бы ничего не нарушила.
Европейский союз обвинил Россию в дискриминации европейских компаний, что нарушает нормы Всемирной торговой организации, и требует компенсировать 290 млрд евро. В РФ же отказались это делать.
Об этом говорится на сайте ВТО.
Россию обвинили в политике "импортозамещения" и дискриминации европейских компаний. В ЕС отмечают, что это противоречит нормам ВТО, членом которой является РФ.
"В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или около €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России", — говорится в сообщении.
В стране-агрессоре недовольны действиями Европейского союза. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страна-агрессор своей "политикой импортозамещения" якобы ничего не нарушила. Также в Кремле назвали жалобу "лицемерной, потому что якобы ЕС первым ввел санкции против России".
Ранее иностранные предприниматели, работающие в РФ, заявляли, что политика стимулирования импортозамещения может закрыть российский рынок для ряда иностранных компаний.
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