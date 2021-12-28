Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

Зареєстровано понад 72 тис. угод.

В Україні продали майже 185 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

В Мінагрополітики повідомляють, що найбільше земель було продано в Харківській (26 573 га), Кіровоградській (18 301,5 га), Дніпропетровській (16 346,2 га), Херсонській (14 719 га) та Полтавській (14 605,3 га) областях.

До слова, станом на 23 грудня в Україні було зареєстровано 72 367 угод з купівлі/продажу земель.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але поки що, "в одні руки" можна буде придбати не більш як 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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