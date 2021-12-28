Рынок земли в Украине: где активно продают чернозем

Зарегистрировано более 72 тыс. сделок.

В Украине было продано почти 185 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Минагрополитики сообщают, что больше всего земель было продано в Харьковской (26 573 га), Кировоградской (18 301,5 га), Днепропетровской (16 346,2 га), Херсонской (14 719 га) и Полтавской (14 605,3 га) областях.

К слову, по состоянию на 23 декабря в Украине было зарегистрировано 72 367 сделок по покупке/продаже земель.

Напомним, сейчас покупать землю могут только физлица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но пока "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.

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