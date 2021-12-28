Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 декабря

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 28 декабря зафиксировано 2 248 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 134 человека, 4 789 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 944 человека, а 46 024 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 649 236 человек;

поправилось – 3 437 528 человек;

летальных исходов – 95 105;

проведено ПЦР-тестов – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. Всего проведено 28 055 523 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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