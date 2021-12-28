Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2 тисячі.

В Україні станом на ранок 28 грудня зафіксовано 2 248 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 134 людини, 4 789 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 944 особи, а 46 024 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 649 236 осіб;

одужало – 3 437 528 осіб;

летальних випадків – 95 105;

проведено ПЛР-тестувань – 16 691 695.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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