Рынок земли в Украине: где дороже всего продают чернозем

Рынок земли в Украине: где дороже всего продают чернозем

Уже было продано почти 120 тыс. га.

Эксперты назвали пятерку областей с самой дорогой землей.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Центра исследования продовольствия и землепользования, самая дорогая замля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Полтавской, Львовской и Киевской областях. Там стоимость гектара колеблется от 37 тыс. до 40 тыс. грн.

Всего в Украине с начала работы рынка земли было продано почти 120 тысяч гектаров. Больше всего участков реализовали в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Общая стоимость заключенных сделок превысила 2 миллиарда гривен.

Напомним, сейчас покупать землю могут только физические лица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но пока "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.

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