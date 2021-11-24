В Украине увеличится прожиточный минимум: как изменятся соцвыплаты

Общий расчетный показатель будет составлять 2393 грн.

С 1 декабря этого года в Украине вырастет прожиточный минимум.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, рассказали в Сніданку з 1+1.

Теперь прожиточный минимум будет составлять 2393 грн. Изменится он в соответствии с разными группами населения. В частности:

для детей до шести лет – 2100 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2618 грн;

для трудоспособных лиц – 2418 грн;

для тех, кто потерял трудоспособность, – 1934 грн;

Следует заметить, что размер прожиточного минимума оказывает влияние на расчет минимальной зарплаты и пенсии. Размер адресной помощи для лиц с инвалидностью с 1 декабря составит:

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью 2514,2 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 2224,1 грн;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 1934 гривны.

К слову, размер адресной помощи трудоспособным лицам, студентам и пенсионерам останутся неизменными.

Кроме того, с 1 декабря повысится минимальная заработная плата. Она составит 6500 грн. в месяц. Вместе с ней повысится, в частности, ЕСВ – до 1430 грн в месяц.

Как сообщалось, с 1 декабря 2021 года в Украине вырастет минимальная зарплата, к которой привязан размер единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемый по ставке 22%. Поскольку с 1 декабря минимальный размер зарплаты в Украине вырастет до 6500 гривен, минимальный размер ЕСВ соответственно составит 1430 гривен.

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