В Україні збільшиться прожитковий мінімум: як зміняться соцвиплати

В Україні збільшиться прожитковий мінімум: як зміняться соцвиплати

Загальний розрахунковий показник становитиме 2393 грн.

Від 1 грудня цього року в Україні зросте прожитковий мінімум.

Про це повідомили у Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1.

Тепер прожитковий мінімум становитиме 2393 грн. Зміниться він відповідно до різних груп населення. Зокрема:

для дітей до шести років - 2100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2618 грн;

для працездатних осіб - 2418 грн;

для тих, хто втратив працездатність, - 1934 грн;

Слід зауважити, що розмір прожиткового мінімуму впливає на розрахунок мінімальної зарплати і пенсії. Розмір адресної допомоги для осіб з інвалідністю з 1 грудня складатиме:

для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю 2514, 2 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 2224,1 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 1934 гривні.

До слова, розмір адресної допомоги працездатним особам, студентам та пенсіонерам залишаться незмінними.

Крім того, від 1 грудня підвищиться мінімальна заробітна плата. Вона становитиме 6500 грн на місяць. Разом із нею підвищиться, зокрема, ЄСВ - до 1430 грн на місяць.

Як повідомлялося, від 1 грудня 2021 року в Україні зросте мінімальна зарплата, до якої прив'язаний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), що сплачується за ставкою 22%. Оскільки від 1 грудня мінімальний розмір зарплати в Україні зросте до 6 500 гривень, мінімальний розмір ЄСВ відповідно становитиме 1 430 гривень.

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