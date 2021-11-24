Як позбутися від зморшок на переніссі

Усунення міжбрівної зморшки — справа нелегка, але все ж це можливо навіть в домашніх умовах.

Зморшки в зоні міжбрів'я з'являються досить швидко і, як правило, у ранньому віці. У деяких дівчат заломи можна побачити ще у 25 років. Фізіологи та косметологи називають їх "зморшками гніву", проте не у всіх випадках появу залому між бровами можна списати на гнів чи прояв інших емоцій.

Про те, чому виникають зморшки на переніссі і чи можна їх позбутися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЧОМУ З'ЯВЛЯЮТЬСЯ МІЖБРІВНІ ЗМОРШКИ?

Зморшки між бровами — це заломи або складки, які утворюються в результаті хронічної напруги (гіпертонусу) міжбрівної зони. Що ж її "напружує"?

По-перше, у цій зоні обличчя зосереджені м'язи, що зморщують брови. Вони розташовуються за лінією зростання брів — від початку перенісся до кінця кожної брови. У разі спазму ці м'язи зрушують шкіру чола вниз, цим зближуючи брови.

По-друге, тут розташовані лобові м'язи, які кріпляться до кругового м'яза очей, і м'язи гордеців. Тому міжбрівна зона так чи інакше перебуває у стані постійної напруги. Якщо її не розслабляти, рано чи пізно у міжбрівній зоні з'являються вертикальні чи горизонтальні заломи. Горизонтальні трапляються рідше, ніж вертикальні.

Міжбрівні зморшки, як і всі інші види зморшок, можуть бути динамічними та статичними. Перші формуються поступово, вони виникають у момент руху м'язами обличчя та майже невидимі у стані спокою. Другі, як правило, виникають через незворотні вікові зміни. У такому разі навіть у разі повного розслаблення м'язів обличчя між бровами спостерігаються чіткі, глибокі заломи.

Що впливає на процес формування міжбрівних зморшок, крім віку? Я виокремлю наступні причини:

генетична схильність;

неконтрольована мімічна активність;

відсутність щоденного грамотного догляду шкіри обличчя;

використання невідповідних косметичних засобів (додаткова причина);

зловживання сонячними ваннами;

стресовий спосіб життя;

незбалансований раціон харчування (нестача вітамінів, амінокислот, природних пептидів);

недотримання питного режиму;

відсутність самомасажу проблемної зони або застосування неправильних технік.

ЯК ПРИБРАТИ МІЖБРІВНІ ЗМОРШКИ В ДОМАШНІХ УМОВАХ?

Найчастіше міжбрівні зморшки виникають в людей з дуже активною мімікою. Йдеться про ситуації, коли дівчата постійно хмуряться чи мружать очі, виконуючи якусь роботу. Це відбувається мимоволі, але згодом призводить до формування заломів.

Тому перша порада — навчитеся стежити за своїм виразом обличчя, не жмуріться без потреби. А сидячи за комп'ютером намагайтеся тримати голову прямо, не хвилюйтеся.

Друга порада — підберіть для себе якісний безспиртовий тонік, зволожуваний крем, сироватку з активними компонентами, — боротися зі зморшками без використання косметичних засобів неможливо. Я рекомендую звернути увагу на косметику, у складі якої є гіалуронова кислота, колаген, сечовина, пептиди, кераміди, екстракти рослин, ягід, водоростей, кофеїн, рослинні клітини, вітаміни А, В, С, Е, РР. Окрім того, не забувайте відлущувати ороговілі клітини шкіри, робити денні та нічні маски.

Третя порада — для усунення міжбрівної зморшки необхідно щодня розслаблювати проблемну зону, роблячи самомасаж. Існує багато різних технік, пропоную почати прямо зараз із найпростіших.

Перша вправа: притисніть напівзігнуті вказівні пальці до центру міжбрів'я. У вас повинні виходити так звані гачки. Потім цими "гачками" починайте розігрівати шкіру у напрямку зростання брів (від центру перенісся до периферії обличчя), досить швидко простягаючи їх від початку до середини кожної брови.

Друга вправа: закріпіть великі пальці на скронях, вказівні у вигляді "гачків" - на переніссі, щільно притиснувши їх до шкіри. Потім із зусиллям розведіть вказівні пальці у напрямку зростання брів, не відриваючи їх від шкіри. Великі пальці залишаються нерухомими. Повторіть цю вправу 5-10 разів.

Робити самомасаж я рекомендую вранці та ввечері або курсом (2-3 тижні), або через день. Перед його проведенням епідерміс необхідно очистити та нанести на нього зволожувальний крем або косметичну олію.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ УСУНЕННЯ МІЖБРІВНОЇ ЗМОРШКИ

До професійних косметичних процедур потрібно вдаватися, якщо міжбрівні зморшки глибокі і утворилися досить давно. У такому разі самомасаж і застосування косметики не допоможуть вирішити проблему.

Але якщо ви звернетеся до косметолога, він підбере вам найбільш підходящу процедуру. Це може бути ботулінотерапія, лазерне шліфування, мезотерапія, контурна пластика і так далі. Після виконання цих чи інших маніпуляцій міжбрівна область буде максимально розслаблена, тому заломи зникнуть.

Також сьогодні велику популярність користується тейпування. Це косметологічна процедура, в ході якої на проблемну ділянку обличчя, у нашому випадку на міжбрівну зону, наклеюють спеціальний пластир із натуральної бавовни. Для цього використовуються тейпи (смужки пластиру) різної довжини та ширини, які приклеюють на заздалегідь підготовлену шкіру, дотримуючись певних правил.

У чому секрет тейпів? Вони фіксують м'язи в одному стані і не дозволяють їм довільно скорочуватись. Звичайний пластир застосовувати не рекомендую, оскільки під ним шкіра не дихатиме, а це може призвести до подразнення. До того ж тейпування дуже швидко відновлює функціональну активність м'язів, а тому ефект після проведення процедури з'являється практично одразу.

Запобігти появі міжбрівної зморшки значно легше, ніж усунути глибокий залам. Тому не лінуйтеся стежити за своєю мімікою, робити самомасаж, правильно харчуватися, дотримуватися питного режиму, користуватися сонцезахисним кремом. А якщо усунути проблему самостійно вже не виходить, зверніться за допомогою до фахівця, він підкаже, що робити.

Любіть себе і нехай зморшки вас не засмучують!

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