У в'язниці Грузії помер українець

Грузинські правоохоронці підозрюють у недбалості співробітника установи.

У в'язниці №8 у Глданському районі Тбілісі помер ув'язнений громадянин України.

Про це повідомляє видання " Новини-Грузія ".

За даними грузинських ЗМІ, загиблого українця звали Єгор Грегенко. Йому було 32 роки. В'язня перевели до Глданської в'язниці 30 липня 2021 року. Чоловік відбував покарання за наркозлочин.

"Дежурний лікар помітив засудженого, який лежав у горизонтальному положенні у ліжку без пульсації", — розповіли в пенітенціарній службі.

Лікарі провели зовнішній огляд тіла та не виявили ознак насильства. Грузинські правоохоронці розслідують імовірний факт недбалості з боку співробітника установи.

Зазначається, що у в'язниці українець пройшов повний курс вакцинації проти коронавірсу препаратом Pfizer.

"19 листопада сімейний лікар вивчив медичні карти засудженого українською мовою за 2006-2010 роки. З'ясувалося, що нього виявили залишкові явища перинатальної енцефалопатії. Синдром вегето-судинної дистонії", — повідомили у пенітенціарній службі.

Нагадаємо, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі до переведення у військовий шпиталь у місті Горі утримувався у Глданській тюремній лікарні N18.

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