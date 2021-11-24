В тюрьме Грузии умер украинец

Грузинские правоохранители подозревают в халатности сотрудника учреждения.

В тюрьме N8 в Глданском районе Тбилиси умер заключенный гражданин Украины.

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По данным грузинских СМИ, погибшего украинца звали Егор Грегенко. Ему было 32 года. Узника перевели в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года. Мужчина отбывал наказание за наркопреступление.

"Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации", — рассказали в пенитенциарной службе.

Врачи провели внешний осмотр тела и не обнаружили признаков насилия. Грузинские правоохранители расследуют предполагаемый факт халатности со стороны сотрудника учреждения.

Отмечается, что в тюрьме украинец прошел полный курс вакцинации против коронавирса препаратом Pfizer.

"19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у него выявили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии", — сообщили в пенитенциарной службе.

Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили до перевода в военный госпиталь в городе Гори удерживался в Глданской тюремной больнице N18.

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