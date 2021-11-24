Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: день передачи опыта

День благоприятен для передачи накопленного с годами опыта – прежде всего профессионального.

Он может пригодиться другим людям, поэтому сегодня можно начинать делиться им с ними: читать лекции, проводить семинары и тренинги. В это время также желательно принимать во внимание все знания, которые станут доступными, благодаря самым разным источникам – они очень скоро пригодятся как в работе, так и в личной жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 ноября для Овнов

Вам просто необходимо найти источник новых знаний и навыков, которые позволят вам обойти коллег-конкурентов и занять должность, на которую вы давно – но пока безрезультатно – нацеливаетесь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 ноября для Тельцов

Решая важный вопрос профессионального свойства, прибегните к знаниям, которые когда-то получили, но до сих пор не использовали – сейчас они придутся вам как никогда кстати.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 ноября для Близнецов

В профессиональном плане не стоит гнаться сразу за двумя "зайцами": необходимо выбрать более важное, довести его до конца и только потом приниматься за другое – так удастся не запутаться и все сдать вовремя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 ноября для Раков

Все успеет только тот, кто будет методично и поступательно идти от простого к сложному, а не наоборот: к решению сложных задач нужно приступать только тогда, когда с небольшими будет покончено.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 ноября для Львов

День благоприятен для работы над проектами, которые были начаты энное время назад, но по какой-то – объективной или субъективной – причине не закончены: сегодня удастся довести их до ума.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 ноября для Дев

Придется заняться тем, что вы – в отличие от других знаков – всегда делаете охотно: нужно довести до ума заброшенные рутинные дела, монотонность которых вместо раздражения настроит вас на благостный лад.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 ноября для Весов

Информация, которая поступит к вам в этот день, окажется очень важной для работы, поэтому нельзя пропускать ее мимо ушей – наоборот, необходимо принять ее к сведению и в нужное время использовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 ноября для Скорпионов

День, когда заниматься решением вопросов, касающихся других людей, не только можно, но и нужно: не стоит никому отказывать в помощи – звезды, скорее всего, вам этого не простят.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 ноября для Стрельцов

Ни в коем случае нельзя делать достоянием общественности чужой секрет, который вас просили хранить в тайне: рассказав о нем хотя бы одному человеку, вы пожалеете, но может быть поздно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 ноября для Козерогов

Ответ на вопрос, над которым вы – в буквальном смысле слова – бились долгое время, придет как будто бы сам собой и окажется не только правильным, но и на удивление простым и легким.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 ноября для Водолеев

День, когда легко можно будет понять, кто из окружающих желает вам добра, а кто – зла: для этого достаточно будет как можно меньше говорить и как можно больше слушать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 ноября для Рыб

Негативно настроенные по отношению к вам люди при помощи хитрости и психологических манипуляций попытаются выведать у вас важные сведения – чтобы не проболтаться, лучше вообще с ними не общаться.

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