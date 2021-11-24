Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: день передачи опыта

День благоприятен для передачи накопленного с годами опыта – прежде всего профессионального.
Он может пригодиться другим людям, поэтому сегодня можно начинать делиться им с ними: читать лекции, проводить семинары и тренинги. В это время также желательно принимать во внимание все знания, которые станут доступными, благодаря самым разным источникам – они очень скоро пригодятся как в работе, так и в личной жизни.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 ноября для Овнов
Вам просто необходимо найти источник новых знаний и навыков, которые позволят вам обойти коллег-конкурентов и занять должность, на которую вы давно – но пока безрезультатно – нацеливаетесь.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 ноября для Тельцов
Решая важный вопрос профессионального свойства, прибегните к знаниям, которые когда-то получили, но до сих пор не использовали – сейчас они придутся вам как никогда кстати.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 ноября для Близнецов
В профессиональном плане не стоит гнаться сразу за двумя "зайцами": необходимо выбрать более важное, довести его до конца и только потом приниматься за другое – так удастся не запутаться и все сдать вовремя.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 ноября для Раков
Все успеет только тот, кто будет методично и поступательно идти от простого к сложному, а не наоборот: к решению сложных задач нужно приступать только тогда, когда с небольшими будет покончено.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 ноября для Львов
День благоприятен для работы над проектами, которые были начаты энное время назад, но по какой-то – объективной или субъективной – причине не закончены: сегодня удастся довести их до ума.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 ноября для Дев
Придется заняться тем, что вы – в отличие от других знаков – всегда делаете охотно: нужно довести до ума заброшенные рутинные дела, монотонность которых вместо раздражения настроит вас на благостный лад.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 ноября для Весов
Информация, которая поступит к вам в этот день, окажется очень важной для работы, поэтому нельзя пропускать ее мимо ушей – наоборот, необходимо принять ее к сведению и в нужное время использовать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 ноября для Скорпионов
День, когда заниматься решением вопросов, касающихся других людей, не только можно, но и нужно: не стоит никому отказывать в помощи – звезды, скорее всего, вам этого не простят.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 ноября для Стрельцов
Ни в коем случае нельзя делать достоянием общественности чужой секрет, который вас просили хранить в тайне: рассказав о нем хотя бы одному человеку, вы пожалеете, но может быть поздно.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 ноября для Козерогов
Ответ на вопрос, над которым вы – в буквальном смысле слова – бились долгое время, придет как будто бы сам собой и окажется не только правильным, но и на удивление простым и легким.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 ноября для Водолеев
День, когда легко можно будет понять, кто из окружающих желает вам добра, а кто – зла: для этого достаточно будет как можно меньше говорить и как можно больше слушать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 ноября для Рыб
Негативно настроенные по отношению к вам люди при помощи хитрости и психологических манипуляций попытаются выведать у вас важные сведения – чтобы не проболтаться, лучше вообще с ними не общаться.
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