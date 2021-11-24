Курс доллара и евро на 25 ноября

Курс доллара и евро на 25 ноября

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,2 грн.

В четверг, 25 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 25 ноября:

Доллар США – 26,92 грн (плюс 6 коп.).

Евро – 30,17 грн (минус 6 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 24 ноября:

Доллар США – 26,80/27,05 грн.

Евро – 30,05/30,40 грн.

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