Курс доллара и евро на 25 ноября

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,2 грн.
В четверг, 25 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 25 ноября:
- Доллар США – 26,92 грн (плюс 6 коп.).
- Евро – 30,17 грн (минус 6 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 24 ноября:
- Доллар США – 26,80/27,05 грн.
- Евро – 30,05/30,40 грн.
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