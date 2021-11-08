Рынок земли в Украине: где активно продают чернозем

Продали более 100 тысяч гектаров земли.

За четыре месяца – с начала рынка земли, украинцы зарегистрировали уже более 40 тысяч сделок.

Об этом рассказали вСніданку з 1+1.

Лидерами покупки земельных участков Киевская, Харьковская и Хмельницкая области. Всего от старта рынка земли продали более 100 тысяч гектаров земли.

Напомним, сейчас покупать землю могут только физические лица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но пока "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.

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