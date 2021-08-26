Рынок земли в Украине: где активно продают чернозем

Заключен 9072 сделки.

Более 19 тыс. гектаров украинской земли продали в Украине по состоянию на 25 августа.

Об этом рлзповилы в Сніданку з 1+1.

Также читайте В Украине заработал рынок земли: какова будет стоимость гектара чернозема

Больше всего чернозема в Полтавской (2284,1 га), Харьковской (2197,7 га), Кировоградской (1589,6) областях. Наименьшая активность — на земельном рынке Луганской области (54,9 га), Прикарпатье (61,7 га) и Буковины (74,5 га). Также 6 га был продан в столице.

Сейчас заключено 9072 сделки. Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 4767 нотариусов. Больше всего заявлений — 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение — 18 отказ получили 623.

Напомним, 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 года — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку