Рынок земли: где активно продают чернозем

За месяц заключено более пяти тысячи сделок.

С начала рынка земли, по состоянию на 9 августа, в Украине заключено 5206 сделок — это более 10 тыс. га.

Об этом сообщила пресс-служба Министертсва агрополитики.

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4532 нотариусы. Всего заявлений — 5082, из них согласовано 4473, в очереди на рассмотрение — 17 отказ получили 592", — говорится в сообщении.

Больше всего сделок заключили в Киеве — 725. На втором месте — Полтавская область, где заключили 559 сделок. Далее — Харьковщина — с 464 сделками. Меньше всего — в Луганской области — 22, Одесской — 57, а также в Донецкой и Черновицкой — по 65.

По площадям земель первенство держит Полтавская область — 1276,4 га. Меньше всего — в Киеве — 4 га.

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

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