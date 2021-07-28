Приобрести можно до 100 гектаров: министр агрополитики рассказал, как купить землю и сколько она стоит

Приобрести можно до 100 гектаров: министр агрополитики рассказал, как купить землю и сколько она стоит

Цена земли, по его словам, зависит от многих факторов.

В Украине с 1 июля 2021 года заработал рынок земли. Кто ее может на сегодняшний день приобрести, как это сделать и какова стоимость одного гектара. Обо всем этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

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Так, глава Минагрополитики отметил, что сегодня землю может купить только физическое лицо, являющееся гражданином Украины. Ни для иностранцев, ни для юридических лиц это недоступно.

Сама процедура приобретения участка, как объясняет министр, происходит следующим образом и при следующих условиях:

если вы граждане Украины и у Вас есть легализорованный официальный доход задекларированный;

купить можно до 100 гектаров;

сделка купли-продажи оформляется между покупателем и продавцом в нотариальной форме через банковский счет.

Что касается стоимости земли, то, по словам Романа Лещенко, средняя стоимость 1 гектара составляет около 2 тысяч долларов.

"Объективно средняя стоимость 1 гектара около 2 тысяч долларов. Но в разных регионах разная стоимость, поскольку разная нормативно-денежная оценка земли, ее количественные и качественные характеристики, ее расположение. Много критериев", — говорит министр.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль ранее говорил о стоимости земли около тысячи долларов за гектар и подчеркивал, что это меньше, чем прогнозировали в правительстве.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

Роман Лещенко рассказал про рынок земли, цены на продукты и компенсацию аграриям

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