Без шансона и водители в униформах: станут ли комфортнее новые маршрутки в Киеве

Без шансона и водители в униформах: станут ли комфортнее новые маршрутки в Киеве

Власть в столице будет предлагать перевозчикам подписать договор по новым правилам, который потребует обновления автопарка.

В Киеве ввели новые требования к частным перевозчикам, которые должны превратить столичные маршрутки на комфортный транспорт. Отныне в салоне не должна звучать надоедливая музыка, водители обязаны общаться на украинском и носить униформу.

О том, станут ли новые автобусы значительно удобнее, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Около 80 новых автобусов будут обслуживать в столице 12 маршрутов. Правда, лишь 13 из них (на маршруте №150) имеют в салоне кондиционер для пассажиров. Остальные, хотя и имеют некоторые технические новации, оборудованы системой вентиляции воздуха только на месте водителя.

По новым правилам в салоне летом должно быть не жарче, чем 22 градуса. Обеспечит ли такую температуру всего один охладитель?

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Водители новых автобусов уверяют, что поездка в их транспорте будет комфортной, только окна придется открывать, чтобы продувало. "Есть два больших люка, есть окна, которые захватывают поток воздуха, когда машина движется, и охлаждают его", — заметил один из водителей.

В конце концов, в нынешних маршрутках даже о таком комфорте можно только мечтать.

Теперь же всем перевозчикам городская власть предложит подписать новый договор — по новым правилам. Фактически это будет означать требование обновления автопарка.

Новости Украины: без шансона и в униформе - в Киеве ввели новые требования к частным перевозчикам

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