Правительство поддержало льготные кредиты для покупки земли: кто может воспользоваться программой

Заем будет предоставляться сроком до 10 лет.

Кабинет министров поддержал удешевление кредита для покупки земли сельхозназначения за счет расширения программы государственных гарантий кредитов, предоставляемых бизнесу.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Отныне программой государственных портфельных гарантий смогут воспользоваться фермеры, желающие приобрести землю сельскохозяйственного назначения. Правительство поддержало соответствующее решение на заседании... Это уже третья наша программа, направленная на удешевление денег для фермеров, и это позволяет им не только приобрести землю, а также начать действительно стратегически и длительно инвестировать в свое производство", — заявил глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что льготные условия будут распространяться только на мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 гектаров. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволяют существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банк.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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