КСУ признал конституционным закон об украинском языке

Закон о языке Рада приняла еще в апреле 2019 года.

Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее решения 14 июля приняли на пленарном заседании Палаты суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины.

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25 апреля 2019 Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу. 21 июня 2019 в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. В представлении Конституционного суда нардепы высказались о неконституционности закона об украинском языке. Политики считают, что некоторые положения закона якобы дискриминационные, а также нарушают права украинцев на использование родного языка, доступ к культурной продукции на родном языке.

В Украине с сегодняшнего дня вступает в силу закон о языке

Напомним:

Парламент Украины 25 апреля 2019 принял закон об украинском языке . Решение поддержали 278 народных депутатов.

. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена.

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