КСУ признал конституционным закон об украинском языке

Закон о языке Рада приняла еще в апреле 2019 года.
Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее решения 14 июля приняли на пленарном заседании Палаты суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины.
25 апреля 2019 Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу. 21 июня 2019 в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. В представлении Конституционного суда нардепы высказались о неконституционности закона об украинском языке. Политики считают, что некоторые положения закона якобы дискриминационные, а также нарушают права украинцев на использование родного языка, доступ к культурной продукции на родном языке.
Напомним:
- Парламент Украины 25 апреля 2019 принял закон об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов.
- Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена.