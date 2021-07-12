Рынок земли: где активно продают чернозем

Больше всего чернозема продали в Харьковской области — 107,1 га

С начала старта рынка земли в Украине заключено 532 земельные сделки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия по состоянию на 12 июля.

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Больше всего чернозема продали в Харьковской области — 107,1 га. На втором месте — Полтавская область — 93,8 га, на третьем — Днепропетровская — 61,1 га. Меньше всего — в Киеве — 0,7 га.

Зато больше договоров заключили в Киевской области — 62 (в столице — 11), Полтавской — 53, а также в Винницкий — 52. Меньше всего — три — в Николаевской.

В ведомстве сообщают, что 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр: 3101 согласовано, 123 — в очереди на рассмотрение, по — 433 получен отказ.

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

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