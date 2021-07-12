Бритни Спирс в мини-шортах похвасталась отдыхом с молодым бойфрендом

Хотя бы в личной жизни звезды все хорошо.

Американская певица Бритни Спирс, от которой ушел адвокат, хотя бы счастлива в личной жизни.

В течение нелегкого периода жизни исполнительницы с ней рядом находится ее любимый, 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари. А недавно парочка устроила себе уикенд на природе. Об этом 39-летняя Бритни рассказала на странице в Instagram.

Артистка запостила серию снимков, на которых позирует в мини-шортах, темно-синей футболке и в очках. Ее бойфренд для прогулки выбрал синюю майку и темно-синие шорты.

instagram.com/britneyspears

"Сэм выглядит как папа на этой фотографии", — подписала снимок Спирс, на котором Сэм ее приобнял.

instagram.com/britneyspears

Поклонники, в свою очередь, поддержали Бритни. Кто-то восхитился их с Асгари парой, а кто-то даже пожелал иметь таких же красивых детей, как они сами.

Надеюсь, вы будете иметь с ним детей, как вы того хотели

Я благодарна ее парню. Он, похоже, единственный, кто делает ее сейчас по-настоящему счастливой

Оставайся сильной, Бритни

instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права. Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Впрочем, суд отклонил просьбу артистки об отстранении ее отца от опекунства. Следующее слушание по делу назначено на 14 июля.

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